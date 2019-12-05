В Мозыре девушка бутылкой разбила голову посетителю - конфликт в диско-баре перерос в уголовное дело

5 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В мозырском диско-баре девушка разбила бутылкой голову посетителю. Возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД Беларуси.

Инцидент произошел в ночном клубе райцентра 1 декабря. Проходившая мимо барной стойки пара задела стоявшую там компанию, в которой была 32-летняя девушка. "Молодые люди возмутились и вслух высказали недовольство. Это услышал другой посетитель, которому показалось, что претензия озвучена грубо и адресована ему. В итоге завязалась словесная перепалка. В течение нескольких минут участники конфликта на словах выясняли отношения, периодически пытаясь устроить потасовку", - рассказали в МВД. В какой-то момент девушка подошла к обидчику и разбила о его голову пивную бутылку.

Потерпевший обратился в милицию.-0-