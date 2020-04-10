В Мозыре двухлетний малыш отравился средством от муравьев

10 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Двухлетний мальчик попал в реанимацию Мозырской городской больницы с острым отравлением. Ребенок попробовал отраву для муравьев, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал "Мозырь".

Ребенок попробовал на вкус самодельное средство, в составе которого была борная кислота.

По словам медиков, последствия таких случайностей могут иметь более трагические последствия. Специалисты разных ведомств призывают родителей внимательно следить за детьми, не оставлять в зоне их доступа опасные вещества и средства.-0-