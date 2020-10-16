В Мозыре главбух автошколы 5 лет начисляла себе двойную зарплату

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре главный бухгалтер автошколы на протяжении пяти лет начисляла себе двойную зарплату. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

В одной из мозырских автошкол главный бухгалтер получила под свою ответственность ключи электронной цифровой подписи организации. Пользуясь случаем, она открыла на свое имя банковскую карту, куда под видом заработной платы выводила денежные средства автошколы и тратила их на собственные нужды.

"По такой схеме женщина присваивала деньги организации на протяжении 5 лет. За это время работница обогатилась более чем на Br44,5 тыс. В марте этого года из-за плачевных дел в бухгалтерии она по соглашению сторон покинула автошколу. В ходе дальнейшего аудита, проводимого независимым налоговым консультантом, установлено, что деньги автошколы "утонули" как раз-таки в кармане бывшего бухгалтера. Директор обратился за помощью в милицию", - рассказали в ведомстве.

Оперативники ОБЭП Мозырского РОВД провели разбирательство. Материалы проверки передали следователям для дачи правовой оценки действиям женщины. За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями возбуждено уголовное дело. Ранее женщина проблем с законом не имела.-0-