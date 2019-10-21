В Мозыре и Гомеле два 7-летних мальчика попали под авто

21 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре и Гомеле два 7-летних пешехода попали под авто 19 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

В Мозыре авария произошла примерно в 14.22. Водитель 1997 года рождения ехал по бульвару Юности в направлении ул. Гагарина. Вблизи дома №16 сбил 7-летнего пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода. Ребенка госпитализировали в реанимацию Мозырской городской больницы.

Вечером того же дня еще одно ДТП с маленьким пешеходом произошло в Гомеле. "Около 17.30 47-летний водитель за рулем авто на дворовой территории по ул. Свиридова сбил 7-летнего ребенка. По предварительной информации, ребенок бежал со стороны игровой площадки к дому", - рассказали в ГАИ. С травмами мальчика госпитализировали в травматологическое отделение областной детской клинической больницы.

Как подчеркивают в ГАИ, наезд на пешеходов остается самым распространенным видом ДТП. Инспекторы настоятельно рекомендуют пешеходам всех возрастов быть более внимательными и осторожными на дороге. Переходить дорогу только в установленных местах, убедившись, что водители вас заметили и пропускают. Также призывают родителей напоминать правила поведения на дороге, объяснять детям, где играть небезопасно и запрещено.-0-