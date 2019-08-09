9 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре легковушка сбила 10-летнего мальчика, переходившего дорогу на зеленый свет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Вечером 8 августа 39-летний водитель Audi ехал по улице Рыжкова райцентра. По предварительной информации, при выезде с перекрестка на запрещающий сигнал светофора он сбил 10-летнего мальчика, который вместе с другом начал переходить дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.

В тот же вечер в поселке Криничный Мозырского района произошло еще одно ДТП, в котором пострадал ребенок. "Мужчина высадил из автомобиля 7-летнего сына у края проезжей части. Мальчик побежал через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент его сбил Opel под управлением 32-летнего водителя", - рассказали в УГАИ.

Как пояснили в отделении по агитации и пропаганде, в ДТП ребята получили ушибы и ссадины. Обоих мальчиков госпитализировали.

В Госавтоинспекции региона напомнили взрослым участникам дорожного движения о необходимости быть более предусмотрительными в отношении детей. "Водителям стоит с повышенной осторожностью и вниманием проезжать участки вблизи остановок и школ, где возможно неожиданное появление на проезжей части юных пешеходов. В темное время суток и при плохой видимости нужно правильно выбирать скорость, чтобы при необходимости вовремя остановить свое авто. Пешеходы также должны быть максимально внимательными и осторожными. Прежде чем пересечь дорогу, убедитесь, что водитель вас заметил и пропускает. Благодаря этому вы сохраните жизнь и здоровье, а также будете подавать положительный пример детям, находящимся рядом", - подчеркнули в ГАИ региона.-0-