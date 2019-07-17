В Мозыре легковушка сбила 7-летнего мальчика

17 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре в результате ДТП пострадал ребенок, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла в одном из дворов по ул. Нефтестроителей райцентра 16 июля примерно в 11.40. "41-летний водитель на "Пежо 207" сбил внезапно выбежавшего на проезжую часть 7-летнего пешехода", - рассказали в ГАИ региона.

С травмами мальчик госпитализирован в городскую больницу.-0-