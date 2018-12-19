В Мозыре на пожаре погиб мужчина

19 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре при пожаре в квартире погиб 42-летний мужчина, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Спасатели Мозырского районного подразделения МЧС выехали сегодня в 09.39 по сообщению о задымлении в квартире двухэтажного дома по улице Нелидова. На кровати в горящей комнате обнаружили хозяина квартиры без сознания. Мужчина 1976 года рождения проживал один.

Пострадавшего передали работникам скорой помощи, однако после проведения реанимационных мероприятий медработники констатировали его смерть.

Пожар ликвидирован. Огнем уничтожены постельные принадлежности, повреждены пол на площади 2 кв.м, мебель, закопчены стены во всей квартире.

Причина пожара устанавливается. Проверку проводит следственно-оперативная группа.-0-