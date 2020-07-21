В Мозыре на территории больницы автомобиль сбил ребенка

Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома
21 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре в ДТП пострадала двухлетняя девочка, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Происшествие случилось 20 июля примерно в 13.50. Водитель "Фиата" ехал по территории детской городской больницы к выездным воротам. В этот момент двухлетняя девочка вырвала свою руку из руки матери и внезапно выбежала на проезжую часть из-за припаркованного транспорта. К сожалению, наезда на ребенка избежать не удалось.
Девочка получила травмы, ее госпитализировали в хирургическое отделение.-0-