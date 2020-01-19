В Мозыре нетрезвый мужчина разбил витрину в аптеке

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый мужчина разбил витринное стекло в одной из аптек Мозыря. Хулигана задержала милиция, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Во время разбирательства было установлено, что провизор аптеки отказалась дать пьяному хулигану флакон настойки боярышника. У мужчины при себе не было денег. Товар ему не выдали, несмотря на настойчивые просьбы и заверения о необходимости приема лекарства.

Между "больным" и сотрудником аптеки произошел словесный конфликт. Посетитель ударил рукой по стеклу витрины, и оно разбилось. Мужчину сразу же задержал прибывший наряд милиции. По факту нарушения проводится проверка.-0-