В Мозыре парень угнал авто и съездил в игровой клуб

14 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре ранее судимый 20-летний парень угнал со стоянки у дома микроавтобус индивидуального предпринимателя и катался на нем по городу - возбуждено уголовное дело, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич.

Владелец автомобиля об угоне узнал случайно: ночью в мессенджере ему написал знакомый таксист и поинтересовался, куда он направляется. Рано утром, прочитав сообщение, житель Мозыря увидел свой "Мерседес" стоящим на месте. Индивидуальный предприниматель позвонил наемному водителю, который заверил: ночью автомобиль не брал. Уточнил информацию и у таксиста, тот уверял, что видел авто около игрового клуба.

Мозырянин обратился в милицию. Сотрудники уголовного розыска начали проверку. "Камеры видеонаблюдения игрового клуба и местного рынка подтвердили, что авто действительно подъезжало ночью к заведению. Из него вышел молодой мужчина и направился к игровому заведению", - пояснил Игорь Гришкевич. По паспортным данным проверили посетителей, кто был в то время в клубе. Особое внимание обратили на молодого человека, который как раз проживает в районе названного дома. Им оказался ранее судимый за кражу аккумулятора из машины, а также угон автомобиля. В 2018 году мужчина только освободился из мест лишения свободы. После предъявленных улик 20-летний парень сознался, что совершил угон.

Со слов молодого человека, в одну из ночей он проверил ручку "Мерседеса": дверь была не заперта. Микроавтобус завелся от ключа, который был у угонщика от другой машины. Парень действительно съездил в игровой клуб, а после вернул автомобиль на то же место.

По факту угона Мозырский РОСК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.214 УК (угон транспортного средства или маломерного водного судна). Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.-0-