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13 декабря 2020, 16:12

В Мозыре пьяный водитель проигнорировал требование правоохранителей остановиться и попал в ДТП

Фото УВД Гомельского облисполкома
Фото УВД Гомельского облисполкома

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре пьяный водитель проигнорировал требование правоохранителей остановиться и попал в ДТП, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Рано утром 13 декабря в милицию поступила информация о том, что на площади Ленина в Мозыре пьяный мужчина сел за руль автомобиля "Пежо 406" и уехал. Водители автомобилей такси пытались его остановить, но безуспешно.

Сотрудники Департамента охраны и ОГАИ Мозырского РОВД выехали по ориентировке. "Нетрезвый водитель, заметив милицейские автомашины, проигнорировал требование об остановке, поданное с помощью проблесковых маячков и звуковой сигнализации, и поехал дальше. На ул.Советской он не справился с управлением и наехал на бордюрный камень островка безопасности, а затем на бетонный парапет", - рассказали в ведомстве.

Установлено, что за рулем был 35-летний местный житель. В результате ДТП он и 32-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.-0-

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