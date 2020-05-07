В Мозыре под колесами автобуса погиб пенсионер

7 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре под колесами автобуса погиб престарелый пешеход, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 6 мая примерно в 16.35, когда водитель автобуса МАЗ отъезжал от остановки "Площадь Ленина" на ул.Советской. В ДТП пострадал пешеход 1939 года рождения. "По предварительной информации, мужчина пытался нагнать отъезжающий от остановки автобус. В результате упал под его колеса", - рассказали в УВД региона. От полученных травм пенсионер скончался в реанимации.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам быть внимательными и осторожными на дороге и на остановках. "Не пытайтесь остановить или догнать отъезжающий автобус или троллейбус. Во время ожидания транспорта отойдите от края тротуара. Не пытайтесь зайти в транспорт в последний момент при его отправлении - может прижать дверьми. Водителям необходимо повысить бдительность и быть более внимательным у перекрестков, пешеходных переходов, в местах большого скопления людей и на остановках", - сказали в ГАИ.-0-