В Мозыре при пожаре в сторожевом вагончике погиб мужчина

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре в загоревшемся сторожевом вагончике, расположенном на территории одного из частных предприятий, погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Утром 21 сентября по телефону "101" поступило сообщение о пожаре. В то время, когда спасатели прибыли к месту вызова, вагончик, используемый как помещение для сторожевой охраны, был охвачен огнем. Возле него находился сторож, со слов которого стало ясно, что внутри должен быть его сын.

Спасатели в ходе разведки обнаружили на кровати в вагончике обгоревшее тело мужчины 1979 года рождения.

Пожар ликвидирован. Его причина устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Все обстоятельства произошедшего установят в ходе проверки Следственного комитета.

Известно, что вагончик был электрифицирован, пожарный извещатель не установлен.-0-