В Мозыре при столкновении грузовика и легковушки пострадала девочка-пассажир

27 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре водитель грузового автомобиля "ГАЗ" выехал на полосу встречного движения и совершил ДТП, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла 26 мая примерно в 10.25. 27-летний водитель ГАЗа ехал по улице Рыжкова райцентра. На закруглении дороги он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым "Фольксвагеном".
В результате ДТП пострадали пассажиры легковушки - 39-летняя женщина и 14-летняя девочка. С травмами они были доставлены больницу.
Как уточнили в ГАИ, пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3266 BYN
|2.324 BYN
|2.329 BYN
|USD
|2.0779 BYN
|2.076 BYN
|2.08 BYN
|RUB
|3.2242 BYN
|3.222 BYN
|3.225 BYN