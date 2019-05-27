В Мозыре при столкновении грузовика и легковушки пострадала девочка-пассажир

27 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре водитель грузового автомобиля "ГАЗ" выехал на полосу встречного движения и совершил ДТП, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 26 мая примерно в 10.25. 27-летний водитель ГАЗа ехал по улице Рыжкова райцентра. На закруглении дороги он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым "Фольксвагеном".

Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома

В результате ДТП пострадали пассажиры легковушки - 39-летняя женщина и 14-летняя девочка. С травмами они были доставлены больницу.

Как уточнили в ГАИ, пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.-0-