В Мозыре раскрыты мошеннические схемы с транспортом

22 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Учредитель частного предприятия в Мозыре привлечен к уголовной ответственности после рассмотрения обращения двух жителей райцентра к заместителю начальника управления СК по Гомельской области Алексею Исаченко на выездном приеме, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Мозыряне просили защитить их права и законные интересы, а также помочь вернуть имущество, присвоенное злоумышленником.

"В УСК по Гомельской области тщательно изучили полученную от граждан информацию, собрали сведения о личности и деятельности их обидчика. На основании установленных данных в отношении учредителя ЧПТУП "ПолесьеТрансСлав" возбудили уголовное дело", - рассказала официальный представитель. Сотрудники СК во взаимодействии с 8-м управлением (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД провели следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, в УГКСЭ выполнен ряд криминалистических экспертиз. Это помогло привлечь нарушителя к ответственности.

Установлено, что в 2013 году учредитель убедил знакомого выгодно, без уплаты таможенных платежей, приобрести в Чехии четыре грузовых автомобиля и поставить их на баланс его предприятия в качестве вклада в уставный фонд. Предприниматель обязался включить мужчину в состав учредителей, а через пять лет вернуть ему автомобили. На аналогичных условиях директор убедил другого знакомого и его сына приобрести в Германии два грузовика.

В последующем мужчина не исполнил свои обязательства и завладел грузовыми автомобилями на общую сумму свыше Br60 тыс.

Все грузовики были изъяты. "Кроме того, в ходе обыска по месту жительства фигуранта дела изъяты два пригодные к стрельбе патрона. На имущество предпринимателя наложен арест на сумму более Br40 тыс.", - уточнила официальный представитель.

Также стало известно, что в 2013 году в Мозырском районе произошло ДТП с участием автомобиля Lexus RX300, принадлежавшего директору ЧПТУП "ПолесьеТрансСлав". После аварии авто не подлежало восстановлению. Сообщение в милицию о ДТП не поступило. "Чтобы избежать затрат на уплату таможенной пошлины при ввозе в Беларусь такого автомобиля, обвиняемый приобрел у неустановленного лица аналогичный Lexus. Совместно с неустановленным лицом заменил на нем идентификационные номера кузова, демонтировав их со своего поврежденного автомобиля, перевесил регистрационные знаки", - рассказали в УСК.

Действия 45-летнего мозырянина квалифицированы следствием по нескольким статьям УК: ч.4 ст.209 (завладение имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное повторно, в особо крупном размере); ч.2 ст.381 (подделка идентификационного номера, номера кузова транспортного средства в целях эксплуатации транспортного средства, совершенные группой лиц по предварительному сговору); ч.2 ст.295 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение боеприпасов).

"Собранные доказательства признаны достаточными для постановления обвинительного приговора", - уточнила Мария Кривоногова. Судом Мозырского района мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима и конфискацией имущества. Приговор в законную силу не вступил.-0-