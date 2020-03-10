Скриншот из видео Гомельского областного управления МЧС
10 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре спасатели помогли девочке освободить застрявшую в решетке ногу, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.
Просьба о помощи поступила в службу спасения днем 9 марта. На бульваре Юности у девочки 2009 года рождения в металлической решетке слухового окна подвала застряла нога. Самостоятельно освободиться она не могла.
Как выяснялось, школьница играла возле подъезда, и ее нога попала между металлическими прутьями решетки.
Работники МЧС при помощи гидравлического инструмента помогли ребенку. Девочка в медицинской помощи не нуждалась.-0-