В Мозыре вынесен приговор о незаконном обороте альфа-PVP

18 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Судом Мозырского района постановлен приговор по уголовному делу о незаконном обороте особо опасного психотропа, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

На скамье подсудимых оказались двое молодых людей 2001 и 1995 годов рождения. Младший обвиняемый отбывал наказание - ограничение свободы - в исправительном учреждении открытого типа в Мозыре. В середине мая он договорился о встрече в парикмахерской райцентра со вторым фигурантом. Последний передал ему 0,1262 г альфа-PVP. Новый обладатель хранил особо опасный психотроп при себе и принес к месту отбывания наказания. Запрещенное вещество изъяли при обыске в пачке из-под сигарет. В сигаретных фильтрах было обнаружено альфа-PVP.

До этого второй фигурант приобрел 0,1779 г альфа-PVP с целью сбыта. Он принес психотроп домой, часть употребил, оставшиеся 0,1262 г отдал знакомому. Остаток хранил по месту своего жительства.

Молодой человек приговором суда признан виновным в незаконных без цели сбыта приобретении и хранении психотропного вещества. С учетом не отбытого наказания по предыдущему приговору, окончательно ему назначено два года 5 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Второй мужчина признан виновным по ч.3 ст.328 УК. К наказанию по этому приговору полностью присоединено не отбытое по предыдущему. Окончательно он приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто, на 4 года 5 месяцев 7 дней.

Оба обвиняемых пройдут принудительное лечение от наркомании по месту отбывания наказания.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-