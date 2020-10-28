В Мозыре задержали директора акционерного общества за получение взятки

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28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями задержали 45-летнего директора акционерного общества за получение взятки свыше $4,3 тыс., сообщили БЕЛТА в МВД.
Незаконное вознаграждение мужчине передал 32-летний руководитель строительной фирмы за победу в тендере на проведение ремонтно-монтажных работ.
Топ-менеджеров поймали с поличным вблизи цеха нефтеперерабатывающего завода.
Следователи дали правовую оценку действиям обоих директоров и возбудили уголовные дела за дачу и получение взятки.
Директор акционерного общества заключен под стражу, у второго фигуранта - подписка о невыезде и надлежащем поведении.-0-