В Мозыре задержали двух наркокурьеров

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 29 августа оперативники наркоконтроля Мозырского РОВД на одной из улиц райцентра задержали двух 18-летних местных жителей. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

У одного из задержанных обнаружили более 51 г кристаллического вещества. По заключению специалиста управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области, изъятое содержит особо опасное психотропное вещество, не используемое в медицинских целях, - альфа-PVP.

Известно, что задержанные работали розничными курьерами интернет-магазина по продаже наркотических средств и психотропных веществ. Изъятый у них психотроп уже был расфасован и готов для распространения путем закладок.

Следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело в отношении горожан за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Они задержаны и помещены в изолятор временного содержания.-0-