В Мозыре задержали педофила

9 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре задержан педофил, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал МВД.

Оперативники выявили переписку 21-летнего местного жителя с малолетними в социальной сети. В середине ноября он прислал двум девочкам 11 и 12 лет фотографии порнографического содержания.

По данным правоохранителей, этой осенью мозырянин вступил в половой контакт со старшей из девочек. "В своей квартире он организовал подобие приюта для котов и собак и под предлогом их покормить приглашал к себе детей. Чтобы втереться в доверие, дарил им подарки", - уточняется в сообщении.

Следователи возбудили уголовные дела за распространение порнографических материалов и насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней. Он арестован. Фигурант ранее судим за угрозу убийством, неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях в августе прошлого года.

В МВД напомнили: если вы или ваши знакомые стали жертвой сексуального насилия, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102. Не стоит утаивать подобные факты, это позволит спасти и других детей.

В Министерстве внутренних дел действует круглосуточная прямая телефонная линия по приему сообщений о фактах семейного неблагополучия и насилия в отношении детей 8-017-372-73-87. Полезную информацию о безопасном поведении в интернете можно найти на сайте kids.pomogut.by.-0-