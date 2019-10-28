В Мозыре задержали продавца наркотиков

28 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома задержали 20 октября в Мозыре 36-летнего жителя райцентра после совершения им незаконной сделки по продаже наркотиков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

По заключению специалистов Государственного комитета судебных экспертиз, порошок, который мужчина сбыл, содержит амфетамин (фенамин) - особо опасное психотропное вещество, не используемое в медицинских целях.

Как выяснилось, мужчина хранил крупную партию психотропов для реализации на территории Мозырского и близлежащих районов.

При обысках по месту жительства задержанного, а также в транспортных средствах, принадлежащих ему и его родственникам, обнаружены и изъяты крупная сумма денег в иностранной и национальной валютах, два пистолета, электронные весы, полимерные пакеты с порошкообразным веществом общей массой более 450 г. Изъятое вещество и оружие направлены на экспертизу.

Мозырский РОСК возбудил уголовное дело по ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК. Максимальное наказание по этой части статьи - лишение свободы на срок до 15 лет. Мужчина арестован.-0-