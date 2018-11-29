В Мозыре злоумышленники вынесли с предприятия 41 кг молочной продукции, в Жлобине - 72 кг мясной

29 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре и Жлобине милиционеры пресекли хищение продуктов с предприятий, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Сотрудники Мозырского отдела Департамента охраны 27 ноября в 22.30 возле здания "Мозырских молочных продуктов" увидели, как двое перебрасывают пакеты через забор. Выяснилось, что рабочие предприятия 1979 и 1988 годов рождения пытались похитить 41 кг развесного творога и сметану, упаковав продукты в пакеты для мусора. Мужчины задержаны, проводится проверка.

На следующий день, 28 ноября, в 22.00 сторож на Жлобинском мясокомбинате заметил, как неизвестные загружают пакеты в автомобиль возле административного здания, и нажал тревожную кнопку. К месту выбыл наряд группы задержания Жлобинского отдела Департамента охраны. Еще по пути следования милиционеры увидели движущийся навстречу автомобиль, схожий по приметам, без включенных фар. В остановленной машине находились двое жителей райцентра 1977 и 1985 годов рождения. Похищенная мясная продукция - свинина, говядина, колбасные изделия - общим весом 71,9 кг на сумму более Br400 изъята. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК.-0-