В Мозырском районе бесправник врезался в дерево, пострадали два пассажира

6 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе бесправник на легковом автомобиле врезался в дерево, пострадали два пассажира, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла вечером 5 июня в деревне Преньки. Выяснилось, что 30-летний мужчина, ехавший за рулем "Хонды", на закруглении дороги не справился с управлением. Машину вынесло на обочину, и она влетела в дерево.

В результате ДТП пассажиры авто, 38-летняя женщина и 28-летний мужчина, получили травмы и были доставлены в больницу.-0-