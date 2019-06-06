В Мозырском районе бесправник врезался в дерево, пострадали два пассажира

6 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе бесправник на легковом автомобиле врезался в дерево, пострадали два пассажира, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла вечером 5 июня в деревне Преньки. Выяснилось, что 30-летний мужчина, ехавший за рулем "Хонды", на закруглении дороги не справился с управлением. Машину вынесло на обочину, и она влетела в дерево.
В результате ДТП пассажиры авто, 38-летняя женщина и 28-летний мужчина, получили травмы и были доставлены в больницу.-0-
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