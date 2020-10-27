В Мозырском районе девушка-водитель сбила пешехода - мужчина умер в больнице

27 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе девушка-водитель сбила пешехода с велосипедом, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Утром 26 октября 24-летняя девушка-водитель на Mitsubishi Carisma ехала по трассе Р36 Мозырь - Лельчицы - Милошевичи - граница Украины в направлении городского поселка Лельчицы. "В пути не предоставила преимущества в движении 55-летнему пешеходу, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, ведя велосипед. Он не был обозначен световозвращающими элементами", - рассказали в УГАИ.

С травмами мужчину доставили в больницу, где позже он скончался.

Еще одно происшествие с участием пешехода произошло в Речицком районе вечером того же дня. Примерно в 20.25 58-летний водитель на Renault Megane ехал по ул.Советской деревни Бронное и сбил 52-летнего пешехода. По предварительным данным, он был на проезжей части в нетрезвом состоянии.

Пешехода госпитализировали в травматологию.-0-