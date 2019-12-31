В Мозырском районе гостья украла у сельчанина спрятанные в стеклянной банке сбережения

31 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Эксперты помогли раскрыть кражу сбережений у 50-летнего жителя Мозырского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении Госкомитета судебных экспертиз Беларуси по Гомельской области.

Житель деревни Белая написал в Мозырский РОВД заявление о пропаже Br100. Мужчина указал, что к исчезновению денег может быть причастна 35-летняя сельчанка, которую он недавно приглашал в гости. Примерно после той встречи и пропала банка со сбережениями.

"При осмотре дома специалист Мозырского МРО обработал дактилоскопическими порошками две стеклянные банки с закатками, спрятанные в песок, рядом с которыми находилась и пропавшая - с деньгами. Были обнаружены следы пальцев рук, оставленные не заявителем", - рассказали в управлении. Изъятые следы направили в УГКСЭ по Гомельской области. В тот же день было установлено, что они принадлежат гостье.

Доставленная в Мозырский РОВД гражданка отрицала свою причастность к преступлению, однако под тяжестью улик созналась в совершенном.-0-