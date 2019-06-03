В Мозырском районе мальчик получил ожоги при розжиге печи бензином

3 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе мальчик 2007 года рождения получил ожоги при розжиге печи, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел в деревне Нагорные 1 июня. Предварительно установлено, что при розжиге печи мальчик налил бензин в топливник, после чего произошло воспламенение паров бензина. Пламя обожгло открытые участки тела ребенка.
Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение с диагнозом "термический ожог (пламенем) лица, обеих предплечий, правой кисти руки 1-3 степени 12% тела".-0-
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