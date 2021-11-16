В Мозырском районе мальчик пытался остановить убийцу матери: в деле о трагедии поставлена точка

16 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мозырский районный отдел Следственного комитета установил обстоятельства трагедии, произошедшей по месту жительства многодетной семьи в деревне Наровчизна, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Как сообщалось, 4 сентября в результате конфликта житель Речицкого района после нападения на девушку, ее мать и брата покончил жизнь самоубийством.

"Для расследования резонансного уголовного дела была создана следственная группа. Следователи допросили соседей погибших, родственников и знакомых участников конфликта, сопоставили показания, изучили заключения многочисленных экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ. На основе собранных фактических данных воссоздали хронологию происшествия", - рассказала Мария Кривоногова.

По данным следствия, 21-летняя жительница Мозырского района была в близких отношениях с 26-летним парнем из Василевич. Накануне трагедии молодой человек приехал к девушке домой погостить на пару дней. Субботним днем между ними вспыхнула ссора. Конфликт перерос в острую стадию на кухне, где находилась и мать девушки. В приступе гнева парень нанес женщине не менее семи ударов ножом в область грудной клетки.

На шум прибежал 11-летний сын потерпевшей. Увидев в руках гостя нож, мальчик попытался остановить преступника, стал бить его по спине. Злоумышленник ударил ребенка не менее двух раз ножом - мальчик получил колото-резаные раны передней поверхности грудной клетки.

Затем фигурант набросился на девушку. Молодой человек нанес ей не менее четырех ударов ножом на лестничной площадке. После этого фигурант сбросил потерпевшую через окно площадки на 9-м этаже и выпрыгнул сам.

В итоге мать девушки от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Ее дочь умерла в автомобиле скорой медпомощи. Молодой человек скончался до приезда медработников. Мальчика доставили в больницу и после лечения выписали.

По заключению посмертной судебной медицинской психолого-психиатрической экспертизы, житель Речицкого района не страдал при жизни никаким психическим расстройством. В момент наступления смерти не находился в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. По показаниям свидетелей, у молодого человека был спокойный характер, ранее в конфликтных ситуациях со своей девушкой замечен не был. К уголовной ответственности не привлекался.

Следствие пришло к выводу, что собранные доказательства неопровержимо свидетельствуют о виновности жителя Василевич в совершении убийства двух человек с особой жестокостью и покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью. В связи со смертью фигуранта производство предварительного расследования по уголовному делу прекращено.-0-

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