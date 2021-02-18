18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе мужчина отравился угарным газом, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информацию о поступившем в приемный покой пациенте с отравлением угарным газом спасателям передали из Мозырской центральной городской больницы вечером 17 февраля. Как выяснилось, мужчина 1977 года рождения около 17.30 топил печь в дачном доме в деревне Мелешковичи. Затем почувствовал недомогание и вызвал бригаду скорой медицинской помощи.

Мужчину госпитализировали. Как уточнили в управлении, его состояние средней тяжести, находится в сознании.

Предполагаемая причина отравления - преждевременное закрытие задвижки дымохода печи.-0-