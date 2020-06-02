В Мозырском районе незаконно вырубили более 200 деревьев - возбуждено уголовное дело

2 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Мозырского района совместно с межрайонной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте проверила соблюдение законодательства об использовании, охране и защите лесов. В результате проверки по факту незаконной рубки и уничтожения деревьев возбуждено уголовное дело, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гомельской области.

Во время проверки установлено, что в сентябре 2018 года в одном из лесохозяйственных учреждений выдали билет на рубку леса в квартале, расположенном в водоохранной зоне реки. В прокуратуре напомнили, что п.6 ст.19 Лесного кодекса запрещает в лесах, расположенных в границах водоохранных зон, заготовку древесины путем проведения сплошных рубок главного пользования, заготовку пней и корней. Также действуют ограничения и запреты на лесопользование.

Организация незаконно вырубила 214 деревьев в защитной категории лесов. Причиненный вред окружающей среде составил Br39 тыс.

Прокуратура Мозырского района возбудила в отношении сотрудников лесхоза, допустивших служебную халатность, уголовное дело по ч.1 ст.428 УК. Оно направлено в Мозырский РОСК. Кроме того, начат административный процесс в отношении должностных лиц и организации по факту незаконной рубки в защитных лесах.-0-