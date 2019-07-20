В Мозырском районе оперативно нашли подозреваемого в изнасиловании продавщицы сельмага

20 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мозырские оперативники нашли подозреваемого в изнасиловании продавщицы сельмага по важной примете, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

В оперативно-дежурную службу Мозырского РОВД утром 14 июля поступило сообщение от продавца магазина, расположенного в одной из деревень района. Женщина рассказала, что неизвестный напал на нее и похитил выручку - около Br700.

Оперативники уголовного розыска выехали на место преступления. По первоначальной информации, события развивались следующим образом. Неизвестный мужчина зашел в магазин, спросил, работает ли здесь девушка, назвав ее имя. Продавец ответила отрицательно. Посетитель вышел, а через полчаса вернулся и закрыл за собой дверь на засов. "Он схватил продавщицу за волосы и потащил в подсобное помещение. Там повалил ее на пол и изнасиловал, потребовал деньги. Продавщица сказала, где находятся наличные. В это время в закрытую на засов дверь стали стучать покупатели. Нападавший забрал выручку и скрылся через дверь подсобки", - прокомментировал официальный представитель.

Пострадавшая хорошо запомнила приметы подозреваемого, в частности, у мужчины отсутствовала фаланга указательного пальца левой руки. Оперативники с многолетним стажем сопоставили, что в соседней деревне проживает ранее неоднократно судимый, в том числе за разбой. Мужчина потерял часть пальца во время работы на деревообрабатывающем станке.

В тот же день предполагаемого преступника нашли в его доме. Он категорически отрицал свою причастность к злодеянию, придумав алиби. Однако у сотрудников уголовного розыска были показания потерпевшей и свидетелей, которые видели, как сельчанин выезжал на велосипеде из-за угла здания сельмага.

Мужчина арестован. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по фактам совершения им насильственных действий сексуального характера и кражи.-0-