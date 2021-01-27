В Мозырском районе опрокинулся микроавтобус - пострадали два человека

27 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе микроавтобус выехал в кювет и опрокинулся, два пассажира получили травмы. Об этом сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП случилось вечером 26 января. 50-летний водитель "Фольксвагена" из-за неправильного выбора скорости на заснеженном покрытии не справился с управлением, выехал в кювет и автомобиль опрокинулся.

В итоге два пассажира 23 и 50 лет получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в Мозырскую городскую больницу.

Госавтоинспекторы призвали всех участников движения быть предельно внимательными на дорогах. "Учитывайте состояние дорожного покрытия и погоду, откажитесь от резких маневров, двигайтесь с безопасной скоростью, чтобы не потерять контроль над управлением и при опасности вовремя затормозить", - добавили в ГАИ.-0-