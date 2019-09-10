В Мозырском районе пьяный автослесарь угнал автомобиль клиента

10 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пьяный житель Мозырского района угнал автомашину, которую владелец оставил ему на ремонт, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.
Сотрудники ОГАИ Мозырского РОВД днем 6 сентября остановили в поселке Криничный "Пежо". За рулем находился 28-летний житель района. Молодой человек был пьян - медицинское освидетельствование показало 2,14 промилле. Документов на авто у нетрезвого мужчины не было, как и водительского удостоверения. В июле этого года он лишился прав за пьяную езду, уточнил Юрий Пилькевич.
Инспекторы задержали молодого человека, машину отправили на стоянку и нашли настоящего ее владельца - 55-летнего жителя Мозыря. Он сообщил, что несколько дней назад оставил "Пежо" на ремонт автослесарю в одном из гаражных кооперативов райцентра, однако не ожидал, что забирать машину придется при таких обстоятельствах.
По факту совершения угона возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК Беларуси.-0-