В Мозырском районе при пожаре пострадал мужчина

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе при пожаре в жилом доме мужчина получил ожоги тела, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

"20 сентября в 18.46 в службу спасения поступило сообщение о возгорании дома в д.Махновичи. Когда прибыло подразделение МЧС, дом был полностью охвачен огнем, - рассказали в управлении. - Спасатели ликвидировали возгорание, которое нанесло ущерб жилому строению. Серьезно повреждены кровля, стены, имущество внутри. Хозяин 1957 года рождения проживает один. С ожогами он был госпитализирован в Мозырскую городскую больницу №1".

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС