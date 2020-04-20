20 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе при пожаре спасли двух человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Малые Зимовищи поступило спасателям поздним вечером 18 апреля.

До прибытия подразделений МЧС сосед увидел дым, зашел в дом и спас гостью хозяина. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" ее госпитализировали.

Прибывшие спасатели при разведке в коридоре на полу обнаружили хозяина дома. Мужчину вынесли на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи. Его также госпитализировали. "Хозяин дома, 65-летний пенсионер, проживал один, на учете не состоит", - отметили в областном управлении.

Огонь уничтожил 20 кв. м кровли, повреждено имущество в веранде, закопчены стены. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-