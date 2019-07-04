В Мозырском районе при пожаре в квартире погиб мужчина

4 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В деревне Рудня Мозырского района при пожаре в квартире трехэтажного дома погиб мужчина 1977 года рождения, спасены четыре человека, в том числе трое детей, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Сообщение о пожаре поступило 4 июля в 01.45. Неработающий хозяин квартиры проживал один. Прибывшие спасатели обнаружили его на кровати в горящей комнате. Работники МЧС вынесли мужчину на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. После осмотра медики констатировали его смерть.

Из соседней квартиры были спасены женщина 1988 года рождения с тремя детьми 2012, 2014 и 2019 годов рождения.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-