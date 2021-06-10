В Мозырском районе при столкновении легковушек пострадал 9-летний ребенок

Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома
10 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе столкнулись два легковых автомобиля - пострадал 9-летний ребенок, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла 9 июня примерно в 16.50. 57-летний водитель "Вольво" ехал по деревне Каменка в сторону Мозыря. При пересечении трассы Р36 Мозырь - Лельчицы он не уступил дорогу и столкнулся с ИЖ-2125.
В результате ДТП травмы получил 9-летний пассажир автомобиля ИЖ. Ребенок находился на заднем сидении без детского удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности. Пострадавшего направили на амбулаторное лечение.-0-