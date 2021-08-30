В Мозырском районе спасатели деблокировали водителя легковушки

Фото Гомельского областного УМЧС
30 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе спасатели деблокировали водителя из легкового автомобиля, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Сообщение о столкновении двух легковушек на автодороге Р31 вблизи поселка Дружба поступило спасателям 29 августа в 17.20. До прибытия подразделений МЧС водитель 1993 года рождения автомобиля Kia Rio и пассажир 2018 года рождения, а также пассажир 1987 года рождения автомобиля BMW-525 сами выбрались из автомобилей. Их госпитализировали в Мозырскую центральную городскую больницу.
Также в BMW-525 оказался зажат водитель 1976 года рождения. Спасатели вскрыли водительскую дверь. Пострадавшего извлекли и передали работникам скорой медицинской помощи.
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