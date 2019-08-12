В Мозырском районе спасатели помогли достать корову из колодца

12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе спасатели помогли достать корову, упавшую в заброшенный колодец, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.
Утром 11 августа в службу спасения с просьбой о помощи обратились жители деревни Бибики - корова провалилась в заброшенный пустой колодец глубиной около 2 м. Хозяйка самостоятельно вытащить животное не могла.
При помощи "Амкодор-332С" экспериментальной базы "Криничная", хозяйственного пожарного рукава и парашютной стропы работники МЧС достали животное. Корова не пострадала и в ветеринарной помощи не нуждалась.-0-
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Фото Гомельского областного управления МЧС
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