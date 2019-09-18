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18 сентября 2019, 09:25

В Мозырском районе в ДТП с участием трех авто пострадали 2 человека

18 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе в ДТП с участием трех авто пострадали два человека, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 7.40 на автодороге Р31 Бобуйск - Мозырь - гр. Украины. По предварительной информации, водитель на Nissan ехал со стороны Мозыря в направлении нефтеперерабатывающего завода. Не убедившись в безопасности маневра, для обгона колонны автомобилей он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым MAN. От удара легковушку отбросило на автомобиль Peugeot, который ехал в попутном с ней направлении.

Предварительно, в аварии пострадали два человека.

На месте работают сотрудники ГАИ, оперативно-следственная группа. Выясняются обстоятельства происшествия.-0-

Фото Сергея Холодилина

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