23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мстиславле горела построенная в начале XX века паровая мельница, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре трех неэксплуатируемых зданий, расположенных по ул. Карла Маркса, 77, поступило 22 мая в 20.55. Это кирпичные строения с деревянными перекрытиями и шиферной кровлей по деревянной обрешетке. Одно из строений имеет статус историко-культурной ценности Беларуси как "Паровая мельница". Это двухэтажное здание, дата его постройки - начало XX века.

В результате пожара уничтожена кровля и перекрытие мельницы, повреждена кровля соседнего двухэтажного здания и внутренняя отделка одноэтажного. Пострадавших нет.

Причина произошедшего устанавливается.-0-