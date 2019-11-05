В Мстиславском районе ищут в лесу женщину

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дважды за сутки работники МЧС выезжали на сообщения о потерявшихся в лесах. Оба случая пришлись на Могилевскую область, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Так, 4 ноября в 18.03 спасателям поступило сообщение о пропавших в лесном массиве возле деревни Крынка Осиповичского района трех женщинах-пенсионерках. На поиски выехали работники МЧС и сотрудники милиции. В 20.20 потерявшиеся были обнаружены спасателями, в медицинской помощи не нуждались.

Продолжаются поиски еще одной женщины, которая заблудилась в лесу возле деревни Усполье Мстиславского района. Сообщение об этом спасателям поступило 5 ноября в 0.30. По предварительным данным, она ушла из дома и заблудилась.-0-