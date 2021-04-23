В Мстиславском районе подросток задел удочкой ЛЭП и получил ожоги

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мстиславском районе подросток на рыбалке получил ожоги. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

22 апреля в 12.29 спасателям поступило сообщение о поражении ребенка электрическим током во время рыбалки на озере возле деревни Гуторовщина Мстиславского района. 16-летний подросток при забросе снастей коснулся удочкой проводов ЛЭП и получил удар электрическим током. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Пострадавший госпитализирован с ожогами.-0-