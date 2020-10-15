В Мстиславском районе со склада похитили 5 т пшеницы

15 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В деревне Милейково Мстиславского района со склада похитили 5 т пшеницы яровой. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Кража произошла еще в конце сентября. Как установили сотрудники уголовного розыска РОВД, тогда на склад сразу несколько сельхозпредприятий привезли урожай зерновых. Местный фермер арендовал часть помещения, где хранил тритикале. "В конце сентября мужчина вывозил свой урожай на зерносушильный комплекс. По предварительной информации, к 25 т своего урожая он погрузил и чужое зерно пшеницы яровой, которое располагалось рядом с его участком склада", - отметили специалисты.

Позже чужое зерно на сумму Br4 тыс. у мужчины изъяли. Следователи дали правовую оценку действиям местного жителя - по данному факту возбуждено уголовное дело.-0-