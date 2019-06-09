В Мстиславском районе сотрудники ГАИ со стрельбой останавливали нетрезвого водителя

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мстиславском районе Могилевской области сотрудники ГАИ останавливали со стрельбой нетрезвого водителя легкового автомобиля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ МВД.
Инцидент произошел сегодня в 3.45 на 59-м км автодороги Чаусы - Мстиславль - граница России вблизи деревни Сапрыновичи Мстиславского района. Наряд инспекторов ДПС на служебной автомашине преследовал автомобиль Audi Q7 на российских номерах, водителем которого был 27-летний житель Смоленской области России. "Имелись достоверные сведения, что он управляет автомобилем в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в УГАИ.
На неоднократные законные требования инспекторов ДПС об остановке, подаваемые с помощью сигнального громкоговорящего устройства и проблесковых маячков синего и красного цвета, водитель не отреагировал. Для остановки автомобиля использовалось оружие.
Водитель задержан. Составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения и невыполнение неоднократных требований об остановке. Проводится проверка.-0-
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