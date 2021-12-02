В Наровлянском районе двое детей отравились таблетками

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2 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Двое детей отравились таблетками в Наровлянском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облисполкома.
Инцидент произошел 1 декабря. Дети 2018 и 2015 годов рождения были у бабушки и съели таблетки. С медикаментозным отравлением их доставили в больницу.
"Детям оказана необходимая помощь. Их жизни ничего не угрожает. Проводится проверка. Семья характеризуется хорошо", - рассказал заместитель председателя КДН облисполкома Евгений Миткевич. Он также напомнил родителям не оставлять без внимания детей: "Не оставляйте детей одних, берегите самое дорогое, что у нас есть". Порой минута без контроля может обернуться бедой. 0-