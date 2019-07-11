В Наровлянском районе горел склад кормов

11 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Информация о пожаре на складе грубых кормов в деревне Физинки Наровлянского района поступила спасателям 10 июля в 22.58, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.
Сооружение принадлежит совхозу-комбинату "Заря". Огнем частично уничтожена и повреждена кровля склада, а также 25 т сена.
Рассматриваемые версии - занесение постороннего источника пламени неустановленным лицом либо микробиологическое самовозгорание.-0-
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