В Наровлянском районе горел склад кормов

11 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Информация о пожаре на складе грубых кормов в деревне Физинки Наровлянского района поступила спасателям 10 июля в 22.58, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Сооружение принадлежит совхозу-комбинату "Заря". Огнем частично уничтожена и повреждена кровля склада, а также 25 т сена.

Рассматриваемые версии - занесение постороннего источника пламени неустановленным лицом либо микробиологическое самовозгорание.-0-