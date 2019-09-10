В Наровлянском районе на территории МТФ сгорело 22 т соломы

10 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Наровлянском районе сгорело 22 т соломы на складе на территории молочно-товарной фермы, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Информация о пожаре навеса с соломой на МТФ в деревне Буда-Головчицкая поступила спасателям 9 сентября примерно в 12.44. Собственник - КУП "Владимировский-Головчицы". Пожар ликвидирован силами работников МЧС.

На момент пожара было загружено 22 т соломы в рулонах свежего укоса. Все уничтожено в огне.

Немногим позже из приемного отделения больницы поступило сообщение о госпитализации в реанимацию мужчины 1959 года рождения с диагнозом "ожоги лица, шеи, рук, спины I-III степени 20% тела". Как установлено, он получил травмы, когда отвязывал коня от опоры горящего склада.

Причина пожара устанавливается.-0-