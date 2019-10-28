В Наровлянском районе заблудившегося в лесу пенсионера нашли через два дня

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Наровлянском районе через два дня нашли пенсионера, который пошел в лес за грибами и заблудился, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Житель деревни Головчицы 26 октября в 21.20 сообщил в оперативно-дежурную службу Наровлянского РОВД о том, что его 82-летний отец днем ушел в лес за грибами и не вернулся. В тот же вечер сотрудники РОВД, Государственного пограничного комитета, лесхоза и спасатели МЧС организовали поисковые мероприятия. "Темное время суток помешало продуктивным поискам. На следующий день правоохранители прочесали весь лес, но следов пропавшего найти вновь не удалось", - отметили в УВД.

К поисковым мероприятиям 28 октября удалось привлечь вертолет Госпогранкомитета. Патрулирование местности с высоты оказалось успешным. Около 15.00 пенсионера удалось обнаружить в районе бывшего отселенного пункта Дворище, в зоне радиоактивного загрязнения.

Сотрудники отделения по охране территории радиоактивного загрязнения Наровлянского РОВД отвезли пенсионера в районную больницу для оказания неотложной медицинской помощи.-0-