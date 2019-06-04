4 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Наровлянском спецлесхозе попытались сэкономить на утилизации более 900 т строительного мусора. Сотрудники Комитета государственного контроля выявили факт загрязнения отходами лесного фонда специалистами, основная обязанность которых - охрана и защита леса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт КГК.

Как выяснилось, в августе-сентябре 2017 году при ремонте административного здания Вербовичского лесничества образовалось более 900 т отходов от сноса старых строений. "Руководство ГСЛХУ "Наровлянский спецлесхоз" решило сэкономить на предусмотренной законодательством утилизации отходов и дало поручение подрядной организации вывезти их в ближайший лесной массив", - рассказали в комитете. Строительный мусор складировали в лесу около деревни Грушевка.

Проверка деятельности лесхоза продолжается, принимаются меры по приведению лесного фонда в надлежащее состояние. Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.-0-