В Национальном аэропорту Минск задержали двух иностранцев с поддельными паспортами

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск задержаны двое иностранцев с поддельными паспортами. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Днем 19 октября при оформлении рейса "Стамбул - Минск" на въезд в Беларусь внимание пограничников привлекла девушка, которая явно нервничала. При прохождении пограничного контроля она предъявила для проверки паспорт гражданки Израиля, в котором были признаки частичной подделки. При проведении специальной проверки документа установлено, что страница паспорта с установочными данными была полностью заменена. При осмотре личных вещей пограничники обнаружили действительный паспорт гражданки Ирана", - рассказали в ГПК. Девушка призналась, что вынужденно покинула Турцию, а для осуществления преступного замысла приобрела через знакомых поддельный паспорт.

Вечером этого же дня произошел аналогичный инцидент. При оформлении рейса "Стамбул - Минск" на въездном направлении пограничники задержали мужчину, который предъявил национальный паспорт Кот-Д'Ивуара. Страница паспорта с установочными данными также была заменена поддельной. При себе нарушитель имел $2,5 тыс., поддельную банковскую карту и несколько мобильных телефонов.

Иностранные граждане задержаны и помещены в изолятор временного содержания. За попытку незаконного пересечения границы их ожидает штраф до 100 базовых величин (1 БВ - Br27). Кроме того, за использование поддельных документов нарушителям может грозить ограничение свободы на срок до двух лет.-0-